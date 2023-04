Governador de SC decreta luto oficial de três dias por ataque a creche

Decretei luto oficial de 3 dias pela tragédia em Blumenau. Também estou na cidade para acompanhar a ação das nossas forças de segurança. O @GovSC suspendeu as aulas em #Blumenau . E equipes do @CBMSC193 da @pmscoficial , da Polícia Civil e da Polícia Científica estão no local. pic.twitter.com/QNrE9ott40

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto de três dias no estado após a morte de quatro crianças em um ataque a uma creche de Blumenau nesta quarta-feira (5/4). Em publicação nas redes sociais, ele lamentou a tragédia e prestou solidariedade às famílias.

Veja: O que se sabe até agora sobre o ataque à creche





A Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) ficará responsável pela investigação do ataque. O prefeito Mário Hildebrandt também se manifestou e informou que foi criado um comitê de crise , cujo foco será o atendimento e apoio às famílias das vítimas. "Vamos nos organizar para buscar as melhores ações", disse o prefeito em entrevista coletiva.

"É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", diz o comunicado publicado no Twitter.