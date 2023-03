Três professores e um aluno são esfaqueados em escola de São Paulo

Menino de 13 anos esfaqueia três professores e um aluno (foto: Google Street View/Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (27/3), três professores e um aluno foram esfaqueados dentro de uma escola estadual na Vila Sônia, em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar do estado ao g1, o agressor seria um adolescente de 13 anos, que foi contido pelas autoridades policiais.

Um dos professores teve parada cardiorrespiratória no local. Uma criança sofreu cortes no braço e outra foi atendida porque estava em estado de choque, mas sem ferimentos no corpo.

O Corpo de Bombeiros e o helicóptero da Polícia Militar de São Paulo atuam no local. Ainda não se sabe o que teria causado a violência.

O Correio tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber mais informações e aguarda retorno.