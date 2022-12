Jovem esfaqueia professoras em escola no interior de São Paulo

Armas usadas no crime contra professoras de escola no interior de São Paulo (foto: Reprodução/TV TEM)

Um jovem de 22 anos invadiu uma escola na noite desta quarta-feira (14) em Ipaussu (a 361 km de São Paulo), na região de Ourinhos, e esfaqueou duas professoras. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante e ainda não tinha apresentado advogado.Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu às 20h25, na escola estadual Professor Júlio Mastrodomênico, onde estavam as docentes de 26 e 43 anos.Conforme a SSP, as vítimas estavam no pátio da instituição de ensino quando foram surpreendidas pelo suspeito, que pulou o muro do local. Ele estava com duas facas e uma arma falsa e ainda fez um professor de 27 anos refém.



Paulo Roberto Ceccato, delegado de Ipaussu responsável pela investigação, informou que o suspeito alegou que sofria bullying e voltou para se vingar da diretora. Porém, como não a encontrou, acabou atingindo as duas professoras.



Uma das professoras, segundo o delegado, foi atingida por golpes do braço e no ombro esquerdos. A outra, em estado mais grave, foi ferida no ombro e braço esquerdos, no abdômen e na coxa esquerda.



Ainda de acordo com o delegado, a primeira professora foi atendida e liberada. Já a que sofreu mais ferimentos ficou internada na Santa Casa de Ipaussu.



O tipo de bullying e quando ele teria sofrido com a situação ainda não foi identificado. "Tudo ainda é muito recente, as informações estão sendo apuradas. O que já sabemos é que ele teve um ato infracional de 2012 por ameaça a uma professora", disse o delegado.



Conforme ele, a Polícia Militar foi acionada e negociou com o suspeito, que libertou o professor e se entregou. As duas professoras foram socorridas com ferimentos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para hospitais do município.



Duas facas, um celular e um simulacro de arma foram apreendidos para perícia. O indiciado foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.



O caso foi registrado em Ourinhos como tentativa de homicídio e ameaça. O delegado responsável disse que a ação do suspeito foi flagrada por câmeras de monitoramento, que serão analisadas durante a investigação.