Homem esfaqueia três pessoas para ouvir música de Pabllo Vittar

Um homem de 26 anos foi preso por esfaquear três pessoas em um bar de Vila Velha, no Espírito Santo. O indivíduo, que não teve o nome revelado pela polícia, ficou revoltado após funcionários do estabelecimento o proibirem de executar a música "Amor de Que", da cantora Pabllo Vittar.

A direção do bar, em nota publicada em uma rede social, disse que o agressor mudou a música que estava tocando na TV do local por meio de um dispositivo próprio e colocou a de Pabllo Vittar para tocar.

Ao perceberem o ocorrido, funcionários do bar foram até o local que o homem estava com o marido e informaram que aquilo era proibido. Eles pediram para que não fizesse mais isso e retirasse a canção que estava tocando.

O cliente do bar não obedeceu. A partir daí, começou uma discussão que terminou em briga. Ainda conforme o bar, o agressor jogou um copo com cerveja no rosto de um funcionário. Pessoas próximas tentaram acabar com a confusão, mas o indivíduo conseguiu golpear três pessoas com uma faca nas mãos, braços e pé.

O agressor foi contido por populares até a chegada da Guarda Municipal de Vila Velha. Ele foi conduzido para a Delegacia. Depois de prestar depoimento e assinar um termo por lesão corporal foi liberado para responder o processo em liberdade.