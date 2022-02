Bombeiros já contabilizam 204 mortos na tragédia das chuvas em Petrópolis

Casa destruída na cidade imperial (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O número de mortos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, continua subindo. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), são 204 óbitos registrados em decorrência dos fortes temporais até agora. São 124 mulheres e 80 homens. Por outro lado, a quantidade de desaparecidos diminuiu: são 69 pessoas cujo paradeiro é desconhecido, conforme informações da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros). A tragédia é a maior da história do município em termos de vidas perdidas.

Para tentar atenuar a vulnerabilidade da população, que enfrenta as chuva na região desde o dia 15 de fevereiro, a Prefeitura disponibilizou 13 pontos de apoio em locais diversos da cidade que, atualmente, recebem mais de 810 desabrigados. As estruturas estão localizadas no Centro, São Sebastião, Vila Felipe, Alto Independência, Bingen, Dr. Thouzete e Chácara Flora.

* Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes