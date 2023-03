Caixas de leite vão ter QR code para denunciar violência contra a mulher

Os dados recolhidos na campanha ficarão em sigilo e serão encaminhados às autoridades competentes (foto: Foto: Carolina Jardine/Divulgação)

As marcas do ramo de laticínios Parmalat, Elegê, Batavo e Itambé, em parceria com a equipe do Projeto Justiceiras, lançaram nesta quarta-feira (8/3), no Dia Internacional das Mulheres, um projeto de canal único de denúncias para combater a contra a mulher.