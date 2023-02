Sargento do Exército é flagrado filmando partes íntimas de mulheres

A identidade do homem ainda não foi divulgada (foto: Reprodução/ TV Globo)

Um sargento do Exército foi preso após fazer filmagens das partes íntimas de mulheres enquanto estava em um mercado, da Vila São José, em Brazlândia. A Polícia Militar do DF (PMDF) prendeu o homem no último sábado (25/2), após ser acionada via Central de Operações da Polícia Militar (Copom), para averiguar as acusações.





A vítima informou para a equipe de polícia que o homem estava fazendo vídeos dela e de outras mulheres que escolhiam produtos nas prateleiras. Ela também explicou que o militar estava gravando por debaixo da saia de uma outra cliente do estabelecimento.





O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver o homem se abaixando naturalmente com o celular para filmar as mulheres em um ângulo em que as partes íntimas podem ser vistas. Depois, ele vai para outro corredor e repete a ação com outra mulher, que percebe o ato e discute com o criminoso.





Ao ser questionado, o sargento assumiu que fez os vídeos e disse que estavam salvos em seu celular. O homem e as vítimas foram conduzidas para a 18ª Delegacia de Polícia. Quando chegou lá, o militar foi identificado como 3º sargento do Exército, lotado no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda.





O caso está sendo investigado pela 18º DP, como registro não autorizado da intimidade sexual. De acordo com a Polícia Civil do DF (PCDF), o agressor compareceu na delegacia e foi autuado. O delegado de polícia entrevistou todos os envolvidos e também apreendeu o aparelho do militar, que foi liberado após assumir o compromisso de comparecer caso seja intimado.





A identidade do homem ainda não foi divulgada. O Correio entrou em contato com o Exército Brasileiro, mas até o momento de publicação desta matéria, não obteve resposta.