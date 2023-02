Polícia Civil prende assassino de chacina em Sinop

Os assassinatos foram motivados após os homens perderem cerca de R$ 4 mil em um jogo de sinuca (foto: Foto: Internet/Reprodução)

A Polícia Civil do Mato Grosso efetuou a prisão de Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, que matou sete pessoas em uma chacina em um bar de Sinop, cidade a 503 km da capital Cuiabá. O assassino, que estava foragido desde o dia do crime na terça-feira (21), se entregou na manhã desta quinta-feira (23). As informações foram divulgadas pelo portal G1.