Um dos responsáveis por chacina em Sinop morre em confronto com a polícia

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, mataram seis pessoas após perderem uma aposta em um jogo de sinuca (foto: Reprodução)

Um dos responsáveis pela chacina que resultou em seis pessoas assassinadas, sendo cinco homens e uma criança de 12 anos, em Sinop (MT), foi morto em confronto com a Polícia Militar, nesta quarta-feira (22/2). Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi encontrado em uma área de mata próxima ao aeroporto da cidade.

O jovem chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional da cidade, mas, segundo informações da PM, não resistiu e morreu, segundo informado pelo portal SóNotícias.





Ezequias e Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, foram identificados pelas câmeras de segurança do bar. Eles haviam perdido uma aposta em um jogo de sinuca, por volta das 17h, retornaram ao local e dispararam à queima-roupa.A execução foi feita com uma pistola e uma espingarda. Após o massacre, um deles pegou o dinheiro que estava na mesa de sinuca que seria da aposta.Foram enviadas equipes do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar e da Polícia Civil para prender os autores do crime.As vítimas foram o ganhador da aposta Getúlio Rodrigues Frazão Junior, de 36 anos, e sua filha, de 12, o dono do bar Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35, Elizeu Santos da Silva, de 47, Orisberto Pereira Sousa, de 38, Adriano Balbinote, de 46, e José Ramos Tenório, de 48.A Polícia Civil informou que os dois autores da chacina já tinham antecedentes criminais: Ezequias, por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça; Edgar, com histórico de violência doméstica. Este último segue foragido.