'Stella Nato': caso de desvio de verba para festa de formatura viraliza

A publicação conta com mais de 17,1 mil curtidas e teve 1,3 milhão de visualizações (foto: Reprodução La Mansion)



A publicação conta com mais de 17,1 mil curtidas e teve 1,3 milhão de visualizações. Para se referir a pessoa, o autor do post usou o pseudônimo Stellia Nato.



Leia também: 'Restos Mortais de Catarina': lista de nomes proibidos viraliza na internet



A publicação conta com mais de 17,1 mil curtidas e teve 1,3 milhão de visualizações. Para se referir a pessoa, o autor do post usou o pseudônimo Stellia Nato.

Segundo o Dr. Stocoo, as turmas de medicina costumam começar a pagar a festa de formatura nos primeiros períodos da faculdade por conta do alto custo da comemoração. Cada comissão deve escolher se o dinheiro, que é recebido mensalmente dos alunos, ficará em uma conta particular ou em uma empresa de arrecadação.





Leia mais: Desmaio ou coreografia: influenciadora de BH viraliza ao cair durante dança “A comissão de Stella, no início, decidiu deixar o dinheiro arrecadado na conta de uma empresa de arrecadação, vamos chamá-la de Copas. Com a proximidade das festas, a comissão precisava transferir o dinheiro arrecadado pela Copas para a empresa que ia, de fato, fazer a festa de Formatura, pois aquela que fez arrecadação não é, necessariamente, a empresa que fará as solenidades e festas”.

Quando a comissão foi transferir o dinheiro para a empresa, que o autor do post está chamando de “Copas”, disse que Stella tirou todo o valor e repassou para uma “empresa de investimentos”. “O que também é bem comum, para que o dinheiro não perca poder de compra após os 5 anos de arrecadação. Acontece que essa empresa era extremamente desconhecida e, pesquisando a sede da mesma no Google, acha-se um lugar praticamente abandonado no maps”.

“Aparentemente, para essa transação ocorrer, ela pediu para que o dinheiro fosse transferido para sua conta pessoal e, posteriormente, ela transferiria o dinheiro para a investidora”

Assim que os outros membros da comissão descobriram que o dinheiro estava com Stella, ela disse que passou o valor para a empresa de investimentos, mas o contrato foi roubado na Avenida Rebouças, em São Paulo.





O dinheiro não foi retirado de uma só vez.

Enquanto isso, Stella passou por algumas transformações pessoais. Ela se mudou para um apartamento todo decorado e aparentemente comprou dois cachorros. Algumas outras fontes dizem também que a queen colocou silicone. pic.twitter.com/ePsYgJJ0Bu %u2014 Dr. Leolane Stocco %u2650 (@stocco_g) January 15, 2023





O autor do post revelou que não conhece Stella pessoalmente, mas mostrou relatos de outros supostos golpes da estudante. Como tentar apostar em lotérica com valores altos em formato de pix agendados para receber o comprovante de pagamento e, em seguida, cancelar o agendamento, assim ela teria a comprovação de que pagou o valor, sem ter pago, já que o dinheiro volta para a conta com cancelamento do pix.





Gerente da lotérica, Stella resolve fazer uma aposta de praticamente 900 mil reais e, para pagá-la, faz um pix AGENDADO. Porém, as funcionárias da lotérica perceberam enquanto entregavam parte dos comprovantes de apostas para Stella. Ao ser questionada, a queen acaba saindo pic.twitter.com/C7V98yn2H0 %u2014 Dr. Leolane Stocco %u2650 (@stocco_g) January 15, 2023

Leia a história:

Iniciando agora a thread de como uma menina do 6º ano da medicina USP desviou mais de 900 mil reais destinados à formatura da turma para uma empresa de investimentos fantasma, tentou dar um golpe na lotérica, e ainda por cima estava fazendo doutorado direto! pic.twitter.com/ecNVPuTBYn %u2014 Dr. Leolane Stocco %u2650 (@stocco_g) January 15, 2023

Uma suposta fraude na organização da festa de formatura de estudantes de medicina na Universidade Federal de São Paulo (USP) viralizou nas redes sociais neste domingo (15/1). Em um fio no Twitter, um perfil relatou um golpe de mais de R$ 900 mil por parte de um dos membros da comissão.