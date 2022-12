Rede TV é denunciada por larvas e baratas na comida dos funcionários

Bandejão para funcionários da Rede TV, em Osasco-SP, oferece comida com larvas, baratas, vidros e pedras, segundo denúncia de sindicatos (foto: Reprodução/Internet)

Funcionários da RedeTV relatam que na comida servida no restaurante da emissora já foram encontradas larvas e baratas. Os sindicatos dos Jornalistas e dos Radialistas de São Paulo se uniram para denunciar a situação. As informações são da página Notícias da TV, hospedada no portal UOL.Depois de reunião na última segunda-feira (12/12), as entidades entregaram à emissora uma proposta para solucionar o caso. Mas, em nota, a empresa nega as acusações.O Notícias da TV acessou os documentos com as denúncias e com trechos de depoimentos de pessoas que comem diariamente no local. Os sindicatos relatam ainda que a rede de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho é a única entre as grandes emissoras nacionais que não oferece vale-transporte aos funcionários.Apesar de estar repercutindo agora, a qualidade precária dos alimentos servidos no restaurante não é novidade. Colaboradores contam que a comida já não era boa há pelo menos cinco anos, mas piorou muito nos últimos meses. Os representantes do sindicato na TV passaram a receber inúmeras queixas de que as refeições servidas eram salgadas e deixavam gosto péssimo na boca.Há casos ainda de funcionários que passaram mal depois de comer no bandejão, frequentado principalmente pelo quadro com salários menores da empresa, que não consegue levar comida de casa ou comer em lanchonete particular nas dependências do CDT (Centro de Televisão Digital) de Osasco, onde fica a sede da RedeTV!."São poucos os trabalhadores que não têm ou não tiveram pelo menos uma ocorrência de dor de estômago, barriga, diarreia ou intoxicação alimentar - como informam diversos relatos de colegas que foram contatados pelas entidades sindicais", diz o documento, descrevendo também a impregnação do sabor péssimo da comida na boca, que "não sai direito nem depois de escovat os dentes".Os serviços de alimentação da Rede TV são terceirizados, de responsabilidade da Sapore. No site da empresa, constam os nomes de outras TVs na lista de clientes, como SBT e Globo.Mesmo com esse currículo de prestação de serviço, o sindicato afirma que funcionários já relataram diversas vezes problmeas com a comida, entre eles a presença de cacos de vidro e pedras, além de lesmas em saladas."Uma pesquisa entre empregados e ex-empregados da emissora encontrou uma diversidade de depoimentos e testemunhos ricos em detalhes das doenças provocadas. Os entrevistados para esse relatório afirmam ter encontrado lagartas, besouros e lesmas na salada, cabelo, pedra no arroz e no feijão, além de caco de vidro", mostra trecho da nota dos sindicatos à RedeTV!.Entre outubro e novembro, um radialista da Rede TV declarou ter comido parte de uma barata em uma sopa do bandejão.E, apesar de absurdo, acontece há muitos anos, segundo o Notícia da TV. Uma funcionária disse que é recorrente. E um ex-jornalista da TV contou que, na época dele, mais de uma década atrás, houve outro caso de barata na comida.A vigilância Sanitária de São Paulo pode fechar o restaurante popular da emissora, apesar de não ter havido denúncias formais a órgãos governamentais até o momento.Primeiramente, os sindicatos pediram uma reunião com os diretores da RedeTV!, realizada na última segunda (12/12).As duas organizações apresentaram uma proposta de melhoria do restaurante. Sugeriram que a TV ofereça mais um local para alimentação e abra concorrência entre duas empresas. Orientaram ainda que a RedeTV! a pagar um valor de R$ 29 por dia de tíquete alimentação para funcionários que trabalham com carteira assinada e para quem tem contrato PJ (Pessoa Jurídica).Os sindicatos pediram também alinhamento com práticas de outras emissoras. Disponibilizar pratos de comida ao custo de R$ 10 para trabalhadores que ganham menos. SBT, Band, Globo e Record fazem isso.Em nota, a Rede TV negou todas as acusações do sindicato."As informações causam espanto, pois não procedem. A RedeTV! fornece refeições de qualidade através de restaurante terceirizado, que apresenta um cardápio variado e balanceado. Regularmente todos os colaboradores, elenco e convidados se utilizam do restaurante, que é sempre supervisionado pelo departamento de RH. Além disso, em suas amplas instalações, a empresa ainda dispõe de uma lanchonete e frequentemente há food trucks variados."