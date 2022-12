Governo barra 49 toneladas de uvas-passas contaminadas

Populares no período natalino, frutas secas estavam contaminadas por ocratoxina A, uma substância produzida por fungos (foto: Mapa/Divulgação)

O governo federal interceptou 49 toneladas de uvas-passas contaminadas com uma substância tóxica nas fronteiras do Brasil com a Argentina e Paraguai, nas cidades de São Borja (RS) e Foz do Iguaçu (PR).



A carga tinha como destino São Paulo, onde seria processada para venda e fabricação de panetones.