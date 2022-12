Helicóptero com dois casais de turistas estrangeiros cai no Rio de Janeiro

Passageiros e tripulantes são atendidos após a queda da aeronave (foto: Arquivo Pessoal )









LEIA - Avião da Gol registra emergência durante voo e retorna para Confins O piloto contou ao Corpo de Bombeiros que tentou fazer um pouso emergencial após a aeronave apresentar falha mecânica. O choque foi tão forte na queda que a cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam. O caso está sendo investigado pela Aeronáutica.

Um helicóptero de uma empresa de passeios turísticos caiu no Recreio dos Bandeirantes, Região Oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (14/12). Além do piloto, quatro pessoas estavam na aeronave, sendo dois homens e duas mulheres.O piloto recebeu os primeiros socorros no local do acidente. Os dois casais - que são da Argentina e da França - foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o estado de saúde deles é estável.