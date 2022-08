Duas pessoas morrem em queda de helicóptero em São Paulo (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Ainda sobre a oco. das 18h40 queda de helicóptero na Av. Fernando Mendes de Almeida (ref: Rua José Lopes) As informações finais são dos infelizmente dos 2 (dois) óbitos evidentes no local, que os familiares encontre conforto e força nesse momento tão difícil... (continua) %u2014 Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 6, 2022

Um helicóptero caiu na tarde desta sexta-feira (5/8) em São Paulo. Duas pessoas morreram na queda, segundo informações do Corpo de Bombeiros.O acidente ocorreu perto de uma chácara em uma região localizada próxima a uma torre de alta tensão.As vítimas estavam a bordo da aeronave, que tem capacidade para sete passageiros.Os militares disseram que as causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.