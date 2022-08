Ajudante de carga mata colega de trabalho a tiros

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um ajudante de carga matou o colega de trabalho após uma discussão, na manhã desta quarta-feira (3/8).Os dois eram terceirizados, segundo apurado pela reportagem do, em uma loja de materiais de construção, localizada no setor M-Norte, em Brasília.As imagens mostram o momento em que Thales Costa do Amaral deixa o local interno do depósito, já com arma em punho, e atira contra Diogo Reis Ferreira. A vítima foi atingida por dois disparos, um nas costas e outro em uma das pernas.