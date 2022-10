Helicóptero com dois ocupantes cai na zona Sul de São Paulo

Um helicóptero caiu, na manhã desta quarta-feira (19/10), na Avenida Túlio Teodoro de Campos, em Campo Belo, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na aeronave e foram socorridas com vida e conscientes.

O acidente ocorreu na área do Parque da Rocinha, próximo ao Aeroporto de Congonhas. Ao todo, nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e a Polícia Militar também está no local.