Turista desaparece após cair nas Cataratas do Iguaçu

Por Cler Santos* e Mariana Lage*

Cataratas registram vazão recorde após temporais (foto: Nelson Almeida/AFP)

Um turista caiu nas Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, na manhã dessa segunda-feira (17/10). O incidente aconteceu na passarela entre os saltos Bosetti e Dos Hermanos, na porção que pertence à Argentina, na cidade de Misiones.

A identidade do homem não foi divulgada e ainda não se sabe as circunstâncias da queda. Há relatos de que ele caiu após subir na passarela para tirar uma foto ou de que ele teria tirado os sapatos antes de subir na grande e “se jogado” em direção à queda d’água.

As buscas foram feitas por bombeiros, policiais e guardas-florestais ao longo dessa segunda, mas dificultadas pela alta vazão de água nos Rios Iguaçu e Uruguai. Segundo a assessoria do Parque Nacional Iguazú, o incidente está em investigação judicial e declarações não serão feitas neste momento.

O aumento do fluxo de água é causado pelas fortes chuvas que atingem a região, principalmente o extremo oeste do Paraná, que está em estado de emergência. Seis pessoas já morreram e mais de 22 mil pessoas foram afetadas. Há 100 desalojados e 80 desabrigados. No total, 1.416 casas foram danificadas.

Vazão bate recorde e parte de passarela cede

O circuito da Garganta do Diabo do lado argentino está fechado para visitação desde a última quarta-feira (12/10). No sábado (15/10), parte de uma passarela cedeu, sem vítimas. As passarelas do lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, também ficaram fechadas por três dias, mas foram reabertas no sábado após vistoria.

Na quinta-feira (13) foi registrada nas cataratas a segunda maior vazão de água em oito anos, com mais de 16,5 milhões de litros por segundo. A título de comparação, o volume considerado normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo.

As Cataratas do Iguaçu levam o título de maior conjunto de quedas d'água do mundo e são consideradas uma das Sete Maravilhas da Natureza.

*Estagiárias com supervisão de Diogo Finelli