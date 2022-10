Jovem denuncia segurança que a filmou dentro de banheiro de metrô na Bahia

Caso aconteceu na estação Bom Juá (foto: Divulgação/CCR Metrô Bahia)



Em nota, a CCR Metrô Bahia, responsável pela manutenção e operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, lamentou o ocorrido e repudiou qualquer tipo de violação de privacidade, assédio moral ou sexual. A concessionária ainda informou que está adotando as medidas disciplinares cabíveis e colaborará com a investigação.

Segurança pode responder criminalmente

A Polícia Civil informou que o segurança, de 28 anos, responderá por ter registrado atos íntimos sem autorização da vítima. O crime está previsto no Artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que prevê detenção de seis meses a um ano e multa, para o caso de "produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes".

Nota da CCR Metrô Bahia



A CCR Metrô Bahia lamenta profundamente o ocorrido e repudia qualquer tipo de violação de privacidade, assédio moral ou sexual, assim como quaisquer atitudes que não estejam alinhadas a valores como respeito, cuidado e empatia.



A concessionária já fez contato com a cliente lamentando ocorrido, colocando-se à disposição para prestar assistência e reforçar que está adotando as medidas disciplinares cabíveis.



A CCR Metrô Bahia esclarece ainda que está à disposição das autoridades para ajudar nas investigações.



A empresa continuará trabalhando fortemente no eixo diversidade, inclusão e cultura de compliance, investindo em programa contínuo de capacitação e treinamentos para seus colaboradores.

Uma jovem foi filmada dentro de um banheiro por um dos seguranças da estação de metrô Bom Juá, em Salvador, na Bahia. Aila Brito, de 20 anos, estava voltando da faculdade quando foi assediada. Ela gravou um vídeo para as redes sociais denunciando o caso ocorrido nessa segunda-feira (17/10).A estudante mostrou que o segurança a gravou por meio de uma janela que fica entre o banheiro masculino - que deveria estar interditado - e o feminino. Ela tentou acessar as câmeras, mas inicialmente teve o pedido negado. Depois de muito tempo, um dos seguranças admitiu ter feito a filmagem.O homem tentou coagir a jovem para que ela apagasse o vídeo registrando a denúncia sob a contrapartida de excluir a gravação no banheiro. Sem saber o que fazer, a estudante entrou em contato com o pai, que, por sua vez, ligou para a Polícia. Em entrevista à TV Bahia, João Brito contou que a filha ficou em choque em virtude do episódio. O segurança, por sua vez, foi levado para a Central de Flagrantes.