Mulher é filmada por frentista no banheiro de posto de combustível

O marido da dentista foi atrás do frentista e conseguiu pegar o celular que guardava a filmagem (foto: Reprodução/Redes Sociais/@lairisaguiar)

Por Yasmin Rajab

Uma mulher foi filmada enquanto usava o banheiro de um posto de gasolina na Zona Sul do Rio de Janeiro. A dentista, que estava acompanhada do marido, percebeu que estava sendo gravada e conseguiu pegar o telefone do homem com a ajuda do companheiro.

O caso ocorreu na última sexta-feira (14/10) quando o casal, acompanhado de dois amigos, voltava da praia. No caminho, eles decidiram abastecer o carro, e a mulher aproveitou a parada para ir ao banheiro.

Assim que entrou no local, a dentista Laíris Gonçalves de Aguiar percebeu um buraco no teto. Quando estava se secando, olhou para cima e viu a câmera. O marido foi atrás do frentista e conseguiu pegar o celular que guardava a filmagem.

O homem foi levado para a 14ª DP (Leblon). O autor prestou depoimento e assinou um termo circunstanciado pelo crime de registro não autorizado de intimidade sexual. O caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal.

A Vibra, distribuidora de combustíveis e responsável pelo local onde ocorreu o crime, informou que o homem foi desligado do estabelecimento por justa causa. Em nota, a empresa afirma que "repudia qualquer tipo de violação de privacidade, assédio moral ou sexual".

"A Vibra se solidariza com a vítima e vai acompanhar a condução do caso junto ao revendedor, solicitando providências para que esse tipo de situação não se repita. Além disso, a companhia reforçará em toda a sua rede revendedora os valores que prezamos enquanto empresa e cidadãos para que casos do tipo não se repitam", finalizou.