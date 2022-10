Alunos viralizam com 'velório fake' em curso no Amazonas

O "velório fake", que foi orientado pela professora Mara Regina Carneiro, contou um um brunch e uma suposta equipe de médicos para socorrer quem se sentisse mal na cerimônia (foto: Reprodução Prefeitura de Manaquiri )

Por Ana Raquel Lelles e Giovanna Fávero

Uma atividade prática realizada por alunos de um curso oferecido por uma cidade do Amazonas viralizou nas redes sociais. É que a dinâmica, parte de um curso de Organização de eventos, foi nada mais nada menos que uma cerimônia fúnebre. Para concluir a prática, os alunos simularam um funeral e assumiram personagens, como o próprio morto e a viúva.

O “velório fake”, que foi orientado pela professora Mara Regina Carneiro, contou um um brunch e uma suposta equipe de médicos para socorrer quem se sentisse mal na cerimônia. A atividade era parte de um curso ofertado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Manaquiri.

O município de 30 mil habitantes fica no interior do Amazonas, a 156 quilômetros de Manaus. O curso foi ofertado pela prefeitura e contou com 20 participantes. Pelas redes sociais, a prefeitura da cidade compartilhou registros da atividade, no último sábado (15/10).

‘Que outras prefeituras peguem o exemplo’

As fotos viralizam e os comentários do post logo foram tomados por recados bem-humorados de pessoas de várias regiões. “Eu só acredito vendo. Eu vendo: não acredito”, brincou uma internauta. “Esse pessoal aí atua melhor do que a Jade Picon, arrasaram”.



Um terceiro elogiou o programa de treinamento: “Achei a ideia sensacional. Que outras prefeituras do Brasil peguem o exemplo e façam esse treinamento. Na maioria das vezes quem perde alguém, não tem condições de pensar nas burocracias de um funeral. Parabéns”.

Por meio do perfil no Instagram, a Prefeitura de Manaquiri compartilha também outras iniciativas públicas, como campanhas de conscientização sobre o Outubro Rosa e sobre a importância do aleitamento materno. O Estado de Minas tentou contato com a administração municipal para saber mais detalhes sobre o curso e aguarda retorno.

EU TÔ NO CHÃO pic.twitter.com/aF5DdtpjbQ — Ana Lu, a fotógrafa (@ana_lurocha) October 17, 2022

She%u2019s meditating guys: perdi tudo com a aula prática de um funeral realizada pela Prefeitura de Manaquiri/AM. %uD83D%uDDE3%uFE0F pic.twitter.com/4jGtzhnwxH — BCharts (@bchartsnet) October 17, 2022