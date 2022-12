Menino ajuda amiga em apresentação de balé e vídeo viraliza

O que você faria se um amigo estivesse passando por apuros? O pequeno João, de 3 anos, não teve dúvidas. Ele assistia à apresentação de balé da melhor amiga, só que a menina se assustou com a plateia e ficou paralisada. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, vê-se a professora até tentando colocá-la na dança, mas ela se nega.

João então entra no palco e fica do lado da menina. A atitude é aplaudida pela plateia. Ele também bate palmas quando a amiguinha começa a dançar. João permaneceu ao lado da amiga, até o fim da apresentação.





João "salvou" a amiga em apresentação de balé e ganhou muitos admiradores (foto: Reprodução)

O registro foi compartilhado pela mãe de João, Patrícia Mano. “Às vezes, a única coisa que precisamos na vida é da presença de nossos amigos de verdade”, disse a mãe, no texto do vídeo, que disse amar a amizade das crianças.

O vídeo rendeu elogios para as crianças e para Patrícia. Quem deixou um comentário foi a mãe da menina: “Coisa mais linda da vida a amizade deles, amiga! Que eles continuem sendo o porto seguro um do outro”, disse Ana Carolina Ribeiro.

Uma das professoras de balé que estava na apresentação deu o depoimento de como foi a cena. “Foi emocionante demais! Estávamos na coxia, na tensão por conta das crianças serem muito pequenas! Ele não só subiu no palco, acalentou, protegeu, queria ir embora com ela, entendeu que precisava esperar e esperou. Ela se acalmou, cumpriu seu papel e ficou mais calma até o fim do espetáculo”, relatou Ana Cecília Landim.