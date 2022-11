Casal tenta fazer encontro romântico com colchão no mar; veja o resultado

"Meu namorado me convidou para uma surpresa romântica, e isso aconteceu", escreveu o texto no vídeo. (foto: Reprodução Redes Sociais)

Em certo momento, o colchão vira com as duas pessoas que estão dentro: o namorado e quem está gravando. O vídeo viralizou no Twitter no perfil ‘Saquinho de lixo’ e conta com 3,1 milhões de visualizações.



"Iemanjá devolveu”, escreveu um comentário. “Eu não estava me importando nem com a onda, fiquei pensando se eles passam do limite 'seguro' do mar e vão parar no meio do oceano para sempre”, comentou outro perfil.

Outro usuário comentou uma situação similar: “Na minha cidade tem rio. Uma amiga e namorado tiveram a ideia de pegar um barco sem motor, beber vinho e depois voltar. Entraram no canal e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros às 4h da manhã. Detalhe: o cara com hipotermia porque se jogou no rio tentando trazer o barco empurrando”.



a iemanja dps de receber um macbook pic.twitter.com/AGWwhXYSE6 %u2014 Rafexa%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@rftz_) November 29, 2022

o casal atravessando o oceano pic.twitter.com/mysM8lw1p9 %u2014 Vivi adora a democracia (@thevitoriamnds) November 29, 2022

Os peixes no fundo do mar pic.twitter.com/h7sKWo0zYP %u2014 LOUYSIE NACCYO LULA DA SILVA (@meninu_malukin) November 29, 2022





