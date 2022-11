Incêndio atinge parte dos Estúdios Globo no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu uma área dos Estúdios Globo, antigo Projac, nesta sexta-feira (18/11), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e já controlou o incêndio. Um incêndio atingiu uma área dos Estúdios Globo, antigo Projac, nesta sexta-feira (18/11), em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e já controlou o incêndio.







A Globo informou, por meio de nota, que o local estava vazio e, portanto, o fogo não deixou feridos. Segundo a emissora, o incêndio teria atingido o cenário da loja "Rhodes & Co. Tailleur" da novela “Todas as Flores”, exclusiva do Globoplay. As causas ainda estão sendo apuradas.





A produção da novela não será impactada, já que o interior do cenário atingido pelo fogo é reproduzido em estúdio.



O combate às chamas foi realizado pelos Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá com o apoio do Grupo de Busca e Salvamento (GBS) da corporação.



Matéria em atualização.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Arruda