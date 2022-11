Vídeo: Navio à deriva atinge Ponte Rio-Niterói e paralisa trânsito

A Ponte Rio-Niterói foi fechada nos dois sentidos após ser atingida por um navio à deriva na noite desta segunda-feira (8/11), por volta das 18h30. A ponte é responsável por ligar as cidades do Rio de Janeiro e Niterói.

Um motorista que passava pela pista filmou o momento do acidente:

Mudança de rota

A distância da capital fluminense e Niterói com a ponte é de cerca de 14km. Com a interdição, o motorista que desejar ir de uma cidade para outra deve gastar mais de 100 km.

Fortes ventos atingiram a cidade, que está em estágio de mobilização desde o início da tarde. De acordo com o Alerta Rio, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dumont (53,7km).O fechamento da ponte Rio-Niterói já causa reflexos no trânsito na capital fluminense, principalmente nos acessos à via, como Avenida Brasil, Linha Vermelha e BR-101.A CCR Barcas informou que "está preparada para atender um possível aumento de demanda na linha Arariboia (Rio-Niterói-Rio), com a realização de viagens extras, em função do fechamento da ponte Rio-Niterói").