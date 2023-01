Galeão: incêndio atinge galpão no terminal de cargas do aeroporto no Rio

Um galpão do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão — no Rio de Janeiro —, foi tomado por chamas no início desta tarde (18/1).

Nas redes sociais, os moradores do Rio afirmam que a fumaça do incêndio pode ser vista de vários bairros da cidade, inclusive os mais distantes da Ilha do Governador, onde o aeroporto está localizado.





O Centro de Operações Rio, um portal governamental que informa cidadãos sobre mudanças no trânsito, pediu que os motoristas que trafegarem pela Linha Vermelha tivessem cuidado ao dirigir. “Um incêndio em um terminal de cargas no aeroporto internacional causa muita fumaça na região”.

Cuidado ao trafegar na Linha Vermelha. Um incêndio em um terminal de cargas no aeroporto internacional causa muita fumaça na região.#viasexpressas#CORRio#CORInforma pic.twitter.com/vzSHP7WOue %u2014 Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 18, 2023