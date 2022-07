Vídeo: incêndio de grande proporção atinge prédios em São Paulo

Ainda não se sabe o que iniciou o incêndio (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um grande incêndio atinge prédios comerciais na Rua 25 de Março, na Região Central de São Paulo. As chamas começaram na noite de domingo (10/07) e os bombeiros seguem no combate na manhã desta segunda-feira (11/07).

Segundo o Corpo de Bombeiros, 28 viaturas estavam no local, e 80 bombeiros trabalhavam para combater as chamas por volta das 4h da manhã. Dois militares foram socorridos com queimaduras de 2º grau e encaminhados para um pronto-socorro.

Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge prédio na 25 de Março em São Paulo. pic.twitter.com/nDBBSsiaZi %u2014 Ação e Reação (@reacao_acao) July 11, 2022

Leia também: Balão pega fogo ao atingir rede elétrica de área residencial em MG

O local estava vazio quando o incêndio começou. Não há informações sobre outras pessoas feridas e ainda não se sabe o que causou o fogo.

Durante a madrugada, a empresa de transporte público de São Paulo (SPTrans) informou que o trânsito na região precisou ser alterado e que a equipe técnica acompanha a situação.

00h00 #Sé Interferência na Rua 25 de Março afeta a circulação dos ônibus no local. Linhas noturnas realizando desvios, equipe técnica da SPTrans acompanha. #ZN %u2014 SPTrans (@sptrans) July 11, 2022

Outro caso



Em 2018, outro incêndio atingiu um prédio comercial na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo. 20 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate do incêndio. Não houve feridos.