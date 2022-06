Incêndio em centro de tratamento mata 11 pessoas no Rio Grande do Sul

Clínica de reabilitação fica em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul (foto: Reprodução/Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul) Um incêndio de grandes proporções no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos (Cetrat), localizado na Rua Raimundo Martins Quadros, em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul, matou 11 pessoas, na noite dessa quinta-feira (23/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, ainda não há informações sobre as causas do acidente.









Segundo o tenente-coronel e comandante regional do batalhão de Passo Fundo, Ricardo Maffei, só será possível definir a dinâmica do acidente com as investigações. "Não temos maiores detalhes ainda sobre o possível princípio do incêndio, é uma questão que só iremos definir com a perícia, que vai ser levantado em conjunto com a Polícia Civil", explicou.









Até o momento, o Cetrat não se pronunciou sobre a tragédia.