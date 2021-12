Incêndio destrói complexo gastronômico no DF

Fumaça é vista à distância no DF (foto: Taís Braga/CB/DA Press)





O Casa Maaya, no Setor de Clubes Esportivos Sul, pegou fogo na manhã desta terça-feira (21/12). A fumaça preta é vista de diferentes pontos do Distrito Federal e, quem passou por lá, relatou que as labaredas estão altas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão a caminho do local. Até o momento, não há como saber como o fogo começou e nem se há vítimas.









Na edição deste domingo (20/12) do Correio Braziliense, a atriz, psicóloga e colunista Maria Paula fez uma crônica sobre o espaço.





“Depois de me perguntar diversas vezes o que seria aquela enorme escultura de palha representando uma mulher indígena na entrada de algum espaço novo, inaugurado recentemente na orla do Lago Paranoá, tive o prazer de ir lá conhecer de perto a Casa Maaya. Trata-se de um lugar extremamente agradável e bonito, dedicado ao entretenimento, onde se pode encontrar desde uma sofisticada gastronomia até uma balada animada, como a que aconteceu durante o Show da Banda Eva, que sacudiu a galera outro dia. Gente jovem e bonita, dançando até o sol raiar num clima de festa que só num ambiente aberto e bem pensado como aquele poderia acontecer em tempos de pandemia!”





Em outro trecho, Maria Paula descreveu o que mais a deixou satisfeita: “O que mais me agradou no local, além das delícias do cardápio do chef Assis, foi sentir um sopro da Amazônia em pleno Planalto Central. O toque oriental do cardápio do Restaurante Youkatan me deixou encantada, principalmente na hora em que experimentei uma sobremesa chamada Miracle — um Mousse de chocolate com flores comestíveis de dar água na boca só de lembrar!”





Aguarde mais informações.