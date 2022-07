Balão pega fogo ao atingir rede elétrica de área residencial em MG

Conforme o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre o tamanho ou a finalidade do voo com o artefato (foto: Redes sociais)



A queda de um balão no fim da tarde deste domingo (10/7) em Itambacuri, na região mineira do Vale do Rio Doce, provocou um incêndio após cair sobre uma residência na Rua Coronel Francisco Bessa, no Bairro Várzea.

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros, "não há informações sobre o tamanho ou a finalidade do voo com o artefato".





Os militares informaram que o fogo teve início após o balão encostar na rede elétrica. No entanto, as chamas se extinguiram antes da chegada de uma unidade da corporação do município de Teófilo Otoni.

Ainda de acordo com os bombeiros, não houve vítimas, e os militares acionaram o apoio da Cemig para remover o balão com segurança.