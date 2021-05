Minas: homem põe fogo em casa e incêndio atinge rede elétrica

Dois cômdos da casa, que teve a estrutura abalada, foram inteiramente destruídos (foto: CBMMG)

Soldados do Corpo de Bombeiros detiveram umanesta sexta-feira (30/4), primeiro, ao atender um chamado deem. Pouco tempo depois, foram acionados para apagar onum entulho, que atingiu ae deixou o Bairro Bosque parcialmente às escuras.

A casa incendiada foi na Rua Maria Moreira, no Bairro Viena. Segundo um irmão do dono do imóvel, este estava passando por problemas em seu emprego e ao chegar em casa, no início desta sexta-feira, ateou fogo nos móveis. Em seguida, fugiu. Não houve feridos.

Segundo levantamento dos bombeiros, a casa sofreu danos estruturais, com dois cômodos ficando inteiramente destruídos, por isso, o imóvel teve de ser interditado.

Na Rua Raul José de Belém, no Bairro Bosque, os bombeiros tiveram de combater um incêndio que começou quando um homem jogou um colchão velho num monte de entulhos na frente de sua casa e ateou fogo.

O fogo saiu de controle, com as chamas alcançando uma altura de aproximadamente 3 metros, atingindo a rede elétrica e rompendo fios de energia, deixando parte do bairro às escuras.

O incêndio foi debelado e o local isolado, pois havia risco de eletrocussão. Uma equipe da Cemig esteve no local para a troca da fiação e restabelecimento da energia.