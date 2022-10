Varíola dos macacos: Brasil tem terceira morte pela doença

Apesar da baixa letalidade, contágio da doença preocupa especialista e já ultrapassa 4 mil infectados no país (foto: Reprodução)

Sintomas da varíola dos macacos

Um homem de 31 anos, morador do Rio de Janeiro, morreu após contrair varíola dos macacos. Esse foi o terceiro caso de morte pela doença no Brasil. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (3/10) pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ).Internado há mais de um mês, o paciente foi tratado com o medicamento experimental tecovirimat, desenvolvido para o tratamento de diversos tipos de varíola. Segundo a SES-RJ, o homem apresentava baixa imunidade e comorbidades que agravaram o quadro da doença.No sábado (1/10), ele sofreu uma parada respiratória e morreu no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, local para o qual foi transferido no início de setembro. Esse foi o segundo caso de morte pela doença no Rio de Janeiro.A primeira morte no país foi registrada em Belo Horizonte , no fim de julho. A vítima foi um homem de 41 anos, que também teve o quadro agravado por outras doenças, incluindo um câncer.O Brasil já ultrapassou 4 mil casos confirmados de varíola dos macacos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.Similar à varíola humana, a enfermidade causa sintomas, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, lesões na pele e inflamação de linfonodos.Além do isolamento da pessoa contaminada , aconselha-se evitar contato com animais e fazer a higiene frequente das mãos.A doença não oferece graves riscos para as pessoas, sendo que a letalidade varia de 1% a 10% dependendo do paciente e do vírus, mas, segundo a pesquisadora, deve-se ficar atento para que a doença não se torne mais virulenta.