Operários morrem ao caírem em cisterna de prédio no DF

Dois funcionários caem em cisterna e ficam desacordados em Águas Claras (foto: Rafaela Martins/CB/D.A Press) Dois homens morreram depois de caírem em uma cisterna de quase sete metros de profundidade, em um prédio residencial da Quadra 208 de Águas Claras, no Distrito Federal, na tarde dessa quarta-feira (28/9). Outros dois trabalhadores, que também estavam no poço, entraram em parada cardiorrespiratória, foram resgatados com vida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e encaminhados ao hospital.

Segundo informações da corporação, cinco operários trabalhavam na cisterna, que contém um metro de água, no momento do ocorrido. Quatro deles estavam no interior do poço e foram removidos.





Em vídeo, é possível acompanhar o momento do resgate de uma das vítimas. De acordo com o tenente Abreu, do CBMDF, os trabalhadores faziam o serviço de compostos orgânicos de dentro da cisterna, mas não usavam equipamentos de proteção. "Eles utilizavam uma motobomba. A queima de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono e é um gás asfixiante, então eles ficaram inconscientes", destacou.

Leia: Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em residência

Sessenta militares atuaram no resgate. Uma das vítimas foi identificada como Wanderson da Silva, 22 anos.