Vídeo: motorista se salva de carreta desgovernada

Dirigir no Brasil é atividade de altíssimo risco. Inclusive para quem filma ao volante. pic.twitter.com/xB686GAfLs %u2014 Antonio Tabet (@antoniotabet) September 16, 2022

A calma com que um motorista do Amazonas registrou o momento em que uma carreta desgovernada invade a contramão indo a seu encontro foi um dos motivos que fez com que o vídeo viralizasse. O outro foi o quase acidente registrado em vídeo.

De acordo com o G1, o fato aconteceu na quinta-feira (15/9), na BR-174, no Amazonas. Na gravação, é possível ver que o motorista passa por um acidente na rodovia, envolvendo um caminhão-cegonha, que interditava parte da pista. Ele segue e tenta voltar para a mão correta da via, após uma carreta parar para que ele realizasse a manobra. Foi então que outra carreta veio desgovernada na direção do motorista, que conseguiu desviar. Ele ainda registra o momento em que o veículo provoca outro acidente.

"Eu sempre gravo acidente, e agora há pouco passamos por [um acidente entre] uma carreta e um carro. Na hora em que eu estava gravando, parou uma carreta para a gente passar, a carreta que vinha atrás veio com toda velocidade e não conseguiu parar. Ela desviou dessa carreta, veio na nossa direção, eu era o primeiro da fila. Graças a Deus, Deus deu o livramento", contou o motorista Ribeiro Netto ao G1.

Registro viralizou

Momento de 'quase acidente' virou meme nas redes (foto: Reprodução / Twitter)

O comediante do Porta dos Fundos e do canal Desempedidos, Antonio Tabet, compartilhou o registro em seu perfil no Twitter. A publicação, com quase 100 mil likes, diz: “Dirigir no Brasil é atividade de altíssimo risco. Inclusive para quem filma ao volante”.

Nos comentários, usuários se dividem em condenar a atitude do motorista que gravou o momento e o condutor da carreta. Teve também quem fez pontuações engraçadas sobre o registro. “O cara ia morrer ao som de Calcinha Preta”, comentou um internauta, em referência à música de fundo do vídeo. “Filmagem nota 10, não perdeu o foco em momento nenhum e pegou todos os detalhes mesmo antes diante da morte, parabéns”, pontuou outro.

“E não perdeu o foco mesmo com a esposa querendo dar uma olhada no policial. Esse é focado mesmo”, brincou outro.