PCRJ investiga morte de professor de educação física

Morto nesse domingo (11/9), Renan deixa esposa e um filho (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O professor de educação física Rennan Correa Neves, de 34 anos, foi encontrado morto dentro do carro, com marcas de tiros no corpo, na Estrada João Paulo, em Honório Gurgel, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesse domingo (11/9).A Polícia Civil (PCRJ) investiga se ele reagiu a um assalto. As equipes do 41º BPM (Irajá) deslocaram-se até o local, mas encontraram Renan sem vida.

Ainda de acordo com a PCRJ, as investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que instaurou inquérito para apurar os fatos. A perícia foi feita no local. O corpo foi encaminhado para identificação no Instituto Médico Legal (IML) do centro da cidade.

Renan deixa esposa e um filho. O enterro será hoje nesta segunda-feira (12/9), às 11h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. Pelas redes sociais, a MX Educacional, escola em que o professor trabalhava, prestou condolências.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata