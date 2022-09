Dono de bar bolsonarista proíbe atendimento a casal gay no Rio de Janeiro

Um dos funcionários afirmou que não estava autorizado a servir bebidas para gays por determinação do sócio do estabelecimento (foto: Reprodução/Google Street View) O Globo. O dono de um bar em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, proibiu os funcionários de atenderem um casal gay nesta quarta-feira (7/9). As informações são do jornal





O arquiteto e designer Fernando Pimentel e o marido, o advogado Rafael Monteagudo, frequentadores do Bar Popeye, decidiram tomar uma cerveja depois da praia na tarde de ontem, quando foram surpreendidos pela negativa.









Sem acreditar, o casal procurou a pessoa responsável pela ordem, identificada como Milton Caruso de Freitas, que confirmou.





O casal, então, saiu do local para evitar confronto e registrou queixa na 14ª DP, no Leblon. "Os ecos das falas machistas de Bolsonaro chegaram aos restaurantes e botecos do Rio, onde frequentadores que não vestiam as cores do exército do presidente sofreram diversas formas de constrangimento. No Popeye, quem vestia verde e amarelo, bebia livremente", disse o casal. O bar não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.