Em Salvador, estabelecimentos que discriminarem LGBTs podem ser multados em até R$ 100 mil

Estabelecimentos que impedirem beijo gay podem receber multa de até R$ 100 mil (foto: Angelo Pettinati/Esp. EM/D.A Press) homofobia foi dado nesta quarta-feira (15). O prefeito de Salvador, ACM Neto, sancionou uma lei que pune os estabelecimentos da cidade que discriminarem pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mais um passo contra afoi dado nesta quarta-feira (15). O prefeito de Salvador, ACM Neto,uma lei que pune os estabelecimentos da cidade quepessoas da comunidade









Thadeu Nascimento, homem trans que foi brutalmente assassinado em 2017, aos 24 anos de idade (foto: Divulgação)





Segundo o documento, “caracteriza infração administrativa a prática de ato discriminatório contra pessoas em razão de sua orientação sexual e/ou identidade e expressão de gênero, praticada por pessoas jurídicas de direito público e privado estabelecidas no Município de Salvador”.





A atualização da norma acrescenta a cassação de alvará e multas entre R$ 10 mil a R$ 100 mil, dos estabelecimentos que, por exemplo, impeçam um beijo gay. Cabe à Secretaria Municipal de Reparação (SEMUR), receber e encaminhar as denúncias.





A vereadora comemorou a aprovação da lei, após dois anos de tramitação do projeto na câmara. “É uma grande conquista de Salvador contra a LGBT fobia. Depois que o projeto foi apresentado, foram dois anos de muita luta e debate, no âmbito das comissões e no plenário, para que pudéssemos aprová-lo. Essa vitória foi fruto da luta com os movimentos sociais como a UNA LGBT”, disse em suas redes sociais. “É também uma forma de fazer justiça à memória de Teu Nascimento, que jamais será esquecido”, completou.





Vale ressaltar, que ficam de fora da punição as Igrejas e demais associações religiosas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra