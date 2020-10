Homem tenta matar a mulher com chave de fenda dentro de clínica

(foto: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª DP, prendeu, na noite desta quarta-feira (14/10), um homem, de 41 anos, acusado de tentar matar a mulher, de 35 anos, com uma chave de fenda. O crime ocorreu no domingo (4/10), em um centro clínico da Asa Sul, em Brasília.









De acordo com o delegado Marcelo Portela, o crime chocou até os policiais: “Segundo os relatos, o homem estava sob efeito de entorpecentes. Durante o ato, ele estava com um cigarro apagado na boca e ficou com ele até sair em fuga”. Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local e bateu o veículo na altura do Octogonal, abandonando-o e fugindo a pé.





Antes de ser preso, o homem chegou a se apresentar na delegacia junto a um advogado. Porém, ele não forneceu maiores informações sobre o caso.





A mulher ficou internada no Hospital de Base por alguns dias e já recebeu alta. “Ela lutou com o agressor e isso pode ter amenizado os ferimentos”, diz Portela.





Na última sexta-feira (9/10), as investigações foram concluídas e foi pedida a prisão preventiva do suspeito perante o Tribunal do Júri de Brasília. No final da tarde desta quarta-feira (14/10), o mandado de prisão preventiva foi deferido.





Após ações de inteligência, os agentes da 1ª DP descobriram que o suspeito estava escondido no Assentamento 26 de setembro. Imediatamente foram efetuadas diligências ao local, o suspeito foi localizado e preso.





Agora, ele está à disposição da Justiça.