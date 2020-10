Mulher insulta negro, se diz racista e é solta após pagar R$ 350; veja

Uma mulher detida após após gritar insultoscontra um homem negro, no interior de uma agência bancária em João Pessoa, foi liberada após pagar fiança de R$ 350. O vídeo que mostra as agressões verbais viralizou nas redes sociais, provocando indignação. Nas imagens, a mulher se identifica como Luzia Sandra de Medeiros Dias Benjamin.

"Sou a maior racista do planeta Terra, odeio a raça negra. Vocês são bandidos, ladrões", diz a mulher aos gritos no vídeo, feito por pessoas que presenciaram a cena. A Polícia Militar foi acionada, mas nem com a chegada dos agentes ela parou com as ofensas. Acabou detida e levada à