Paranaense suspeito de matar filha e mulher no Japão está no Brasil

Anderson Robson Barbosa é suspeito de matar mulher e filha (foto: Divulgação/Departamento de Polícia de Osaka) O paranaense suspeito de matar a mulher e a filha no Japão está no Brasil e vai se apresentar em breve à polícia, segundo os advogados dele. Ele nega ter cometido o crime. Anderson Robson Barbosa, 33 anos, é apontado pela polícia japonesa como o autor o assassinato da japonesa Aramaki Manami, 29, e sua filha, Lily, 3. As duas foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, em Osaka, com sinais de esfaqueamento, em 24 de agosto.









Os advogados também criticaram reportagens repercutidas na imprensa que geram uma "situação vexatória ao mesmo e à sua família, além de gerar gravíssima comoção pública que vem causando severo prejuízo". Segundo eles, a família de Anderson está sendo perseguida.





Anderson nasceu em Londrina, no norte do Paraná, e vivia no Japão. Segundo a imprensa japonesa, o brasileiros teria pedido licença de duas semanas do trabalho dias antes da morte da mulher e da filha.