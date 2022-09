Autoridades japonesas buscam brasileiro suspeito de matar esposa e filha

O suspeito alegou à polícia japonesa que é inocente, e irá se apresentar para prestar esclarecimentos (foto: Redes Sociais/Reprodução)

As autoridades japonesas emitiram um comunicado local para encontrar o brasileiro Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a facadas a esposa e sua filha em Sakai, a 500 quilômetros de Tóquio, no Japão. Manami Aramaki, de 29 anos e a filha Lily, 3, foram encontradas no dia 24 de agosto dentro do apartamento da família.

O suspeito é natural de Londrina, no Paraná, e alegou à polícia japonesa que é inocente, e irá se apresentar para prestar esclarecimentos. A Polícia Federal brasileira e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) também participam das investigações.

O crime aconteceu entre os dias 20 e 21 de agosto. Barbosa se tornou o principal suspeito, pois apareceu em imagens de segurança do Aeroporto de Narita, em Osaka, no dia 22 de agosto. Antes do crime, ele também havia pedido uma dispensa de duas semanas do trabalho, alegando ter quebrado um osso do corpo.

Ele não apresentou provas da fratura no trabalho nem pareceu machucado nas imagens de câmeras de segurança. Em entrevista ao "G1", os advogados do suspeito, Matias Furlaneto e Helio Vanancio, alegaram que, devido à perseguição, a família também vem sofrendo ameaças.

Além disso, alegam que ele não é considerado foragido por não haver inquérito policial na Polícia Federal.

Confira um trecho da nota:

"Apesar de Sr. Anderson não deter a qualidade de réu, nem de acusado, e nem sequer de indiciado, desde agora informa-se que o mesmo já realizou, através de seus defensores, o necessário contato com a autoridade policial, diante do qual se apresentará oportunamente para colaborar com o esclarecimento dos lamentáveis fatos ocorridos."

