PF apreende quase 1 tonelada de maconha às margens do Rio Paraná

(foto: PF Divulgação)

Durante uma ação realizada pela Polícia Federal (PF), após patrulhamento aéreo sobre o Parque Nacional da Ilha Grande, situado entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, os agentes identificaram uma movimentação suspeita de indivíduos em uma trilha aberta dentro do parque.Ao se aproximar do grupo, para uma abordagem sobre possível crime ambiental dentro da área de preservação ambiental, os suspeitos empreenderam fuga por entre uma mata ciliar.Ao fugir, os suspeitos abandonaram às margens do Rio Paraná 41 fardos de maconha, totalizando 826 quilos. Toda a droga apreendida foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal, em Guaíra.