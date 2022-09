Vídeo: PMs de São Paulo agridem vendedor ambulante na cabeça

Dois policiais militares foram gravados na última quinta-feira (1/9) agredindo com cassetete um vendedor ambulante de churros, próximo ao Terminal Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. De acordo com os PMs, eles faziam uma ronda para fiscalizar vendedores ambulantes sem cadastro na prefeitura. Os policiais tiraram uma foto do vendedor, que questinou o motivo. Nesse momento, as agressões começaram.

No vídeo, é possível ver um policial segurando o vendedor, enquanto o outro o agride. Ele recebe vários golpes de cassetete na cabeça e sangra bastante. A vítima foi prensada contra a grade, e pessoas que passam pelo local tentam apaziguar a situação. A vítima grita: "Olha o que eles fizeram com um pai de família, eu estou trabalhando".

Ambulante grita ao ser agredido: 'Olha o que eles fizeram com um pai de família, eu estou trabalhando' (foto: Redes sociais/ Reprodução)

Um pedestre grita: "Não está vendo que ele está trabalhando?". Outro diz: "Covardia, o cara é trabalhador".

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo informou que a denúncia das agressões será apurada e que o ambulante foi detido por desacato à autoridade. Depois de levado à delegacia, ele foi liberado. Além disso, a PMSP esclarece que repudia desvios de conduta de qualquer natureza.