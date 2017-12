Vendedor ambulante é morto a tiros em discussão na zona sul do Rio

Rio, 23, 23 - Um vendedor ambulante foi morto a tiros na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na manhã deste sábado, 23, na altura do Posto 5, motivado, aparentemente, por uma disputa por ponto de venda.



Segundo informações da Polícia Militar, dois homens discutiam com a vítima sobre a venda de cangas na praia, quando um deles sacou uma arma e atirou quatro vezes contra o ambulante. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.



Policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar, de Copacabana, foram acionados e tentaram fazer um cerco para prender os dois suspeitos, mas eles conseguiram fugir. Na fuga, um dos homens deixou cair na areia uma mochila com documentos, cangas e a chave de um carro.



O automóvel que pertence a um dos suspeitos foi localizado e será periciado. O material apreendido foi levado à 12ª Delegacia de Polícia. O registro da ocorrência foi realizado na Divisão de Homicídios.



(Daniela Amorim)