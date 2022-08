PF faz operação tráfico de mulheres brasileiras para a Europa

A PF começou a investigar o grupo depois que uma vítima da quadrilha conseguiu fugir (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) fez, nesta terça-feira (23/8), operação contra associação criminosa especializada no tráfico internacional de pessoas. De acordo com a PF, o grupo aliciava pessoas no Rio de Janeiro, com o objetivo de explorá-las sexualmente.