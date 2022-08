PF realiza operação contra suspeitos de atacarem sites do Governo Federal

A Polícia Federal (PF) cumpriu oito mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (16/8), contra uma organização criminosa transnacional suspeita de estar relacionada a ataques cibernéticos a vários órgãos Governo Federal.Segundo a corporação, durante as investigações foram apurados ataques que visavam entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.

De acordo com a PF, a organização está relacionada à invasão ao sistema do Ministério da Saúde, no fim do ano passado, que tirou odo ar, responsável pelo Certificado Nacional de Vacinação. Ao todo, são oito mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, de Minas Gerais, do Paraná e de Santa Catarina, com o intuito de apurar os ataques.