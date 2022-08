PF prende organização criminosa que pretendia resgatar líderes de facção

A operação foi realizada com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional (foto: Reprodução/PF) A Polícia Federal (PF) cumpriu 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que planejava resgatar líderes de organização criminosa, presos nas Penitenciárias Federais de Brasília, no Distrito Federal, e em Porto Velho, em Rondônia. A operação foi realizada nesta quarta-feira (10/8), com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional.





Além do resgate, a corporação acredita que a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a libertação de criminosos, dentre outras ações.





Para organizar a rede de comunicação, os investigados aproveitavam dos atendimentos e das visitas em parlatório, usando como códigos para a comunicação situações jurídicas que, segundo a PF, não existiam de fato.





Na operação, cerca de 80 policiais federais cumpriram os mandados em Brasília, no Distrito Federal, em Campo Grande e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul e na capital São Paulo, Santos e Presidente Prudente, em São Paulo.