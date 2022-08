PF identifica grupo que fraudava INSS e causou prejuízo de R$ 5 milhões

Operação foi em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (foto: Polícia Federal/Reprodução) A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa acusada de fraude previdenciária em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. A operação foi realizada, nesta terça-feira (9/8), em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT).









Nas investigações foi apurado que algumas pessoas, mesmo com a concessão do benefício indevido, continuavam a trabalhar sem restrições. De acordo com a PF, o prejuízo causado à União foi de mais de R$ 5 milhões.

Com a identificação dos benefícios fraudados, a corporação também identificou outros integrantes do grupo criminoso, os quais serão autuados pela prática dos crimes de estelionato qualificado e organização criminosa.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais