PF deflagra operação contra fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas

Nesta quarta fase, foram apreendidos 10 veículos de luxo, avaliados em R$ 6 milhões. Além disso, incluiu os alvos na difusão vermelha (red notice) da Interpol (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (11/8), a quarta fase da Operação Kryptos, que investiga fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Ao todo, os policiais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão, nas cidades do Rio de Janeiro e Cabo Frio.





A operação recebeu o nome de Flyer One e incluiu os alvos, que estão nos Estados Unidos (EUA), na difusão vermelha (red notice) da Interpol — com finalidade de localizar um indivíduo para prisão e extradição. Conforme a PF, além do Brasil, a organização criminosa expandiu a atuação ilícita na captação de recursos financeiros para os EUA, Portugal e outros países.









No esquema, eram utilizado documentos falsos para justificar os depósitos da empresa no país. A PF confirmou que os depósitos de criptoativos lastreados no dólar americano (stablecoins) eram destinados à conta do líder da organização.





O suspeito também viabilizou a documentação necessária para estadia de outros líderes nos EUA, além de comprar uma aeronave, usando a filha como interposta pessoa.

Operação Kryptos

Nesta quinta, foram apreendidos 10 veículos de luxo, avaliados em R$ 6 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de emissão ilegal de valores imobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Caso condenados, poderão pegar pena de até 22 anos de reclusão.