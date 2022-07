Acidente mata sete pessoas em rodovia de Constantina, no RS

A PRF informou que o veículo pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Constantina e transportava pacientes para um tratamento médico em Tenente Portela (foto: PFR/Divulgação)

Sete pessoas morreram, no início da manhã desta segunda-feira (4/7), após a colisão entre uma van e um caminhão na BR-386, km 112, em Constantina, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h20 e todas as vítimas estavam na van.