'Precedente perigoso': decisão de aborto nos EUA preocupa ativistas

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos na manhã desta sexta-feira (24/6) que acabou com a garantia do direito ao aborto legal no país preocupa especialistas e ativistas brasileiros.





De acordo com a pesquisadora e advogada da Anis - Instituto de Bioética, Gabriela Rondon, a decisão dos EUA pode lançar um "precedente muito perigoso” para outros países . "Sempre há a possibilidade de retrocesso. Por muito tempo se considerou que era um direito garantido, consolidado, e mesmo assim foi possível reverter", disse.



Decisão sobre aborto nos EUA transfere para estados autonomia de decidir (foto: Mandel Ngan/AFP)





A advogada comenta também sobre o papel das cortes nos países, que não estaria sendo cumprido. "É um enquadramento perverso, porque o papel das cortes é questionar as leis quando for observado que elas causam mais danos que proteção de direitos, como é por exemplo a proibição do aborto, que não diminui a prática e coloca mulheres em risco de vida", explicou.





Impacto na América Latina

A especialista explica que as Cortes latino-americanas têm tido entendimentos menos conservadores na garantia de direitos fundamentais.





"Embora tenhamos o temor de que isso possa influenciar o nosso STF, temos exemplos muito robustos, como na Colômbia e no México, de que as cortes latino-americanas têm tido outra compreensão sobre direitos fundamentais de gênero que podem fazer frente à essa ameaça", comentou Gabriela